シャープは5月14日、テレビ向けの新サービス「AQUOS AI」と、4K mini LEDテレビ「AQUOS XLED」7機種、4K有機ELテレビ「AQUOS OLED」8機種を公開、報道陣向けの発表会が開催された。AQUOS AIは生成AI技術を活用したサービスで、テレビの大画面に映ったAIキャラクターと自然な会話を楽しめる。提供開始は5月23日だ。 （【画像あり】AIキャラクター、量子ドットなど最新テクノロジーの仕組み