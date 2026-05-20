JR東日本は、中央本線（高尾〜塩尻駅間）、篠ノ井線（塩尻〜篠ノ井駅間）、信越本線（篠ノ井〜長野駅間）に、新型車両「E131系」を新造・投入すると発表しました。2026年秋頃からの営業運転を予定しているこの車両は、3両編成を20編成（計60両）製造。1985年から活躍を続ける国鉄由来の「211系」を置き換えることで、車内のバリアフリー化や安全性の向上、最新のSiC半導体による消費電力の削減を一気に進めます。国鉄時代からの旧