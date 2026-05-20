全国的にクマによる被害が多発する中、兵庫県内での対策を検討する「第2回兵庫県ツキノワグマ対策連絡会議」が、18日、兵庫県庁で開かれた。第2回兵庫県ツキノワグマ対策連絡会議（兵庫県庁）会議には、斎藤元彦知事など約20人が出席。県森林動物研究センターの横山真弓研究部長から、県内のツキノワグマの生息数や目撃情報などについて報告された。第2回兵庫県ツキノワグマ対策連絡会議（兵庫県庁）県内には、円山川を境に