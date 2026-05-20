かつてアニメ主題歌といえば、作品とは切り離されたタイアップ曲の意味合いが強かった。しかし、その常識を覆したバンドがいる。BUMP OF CHICKENだ。二次元を愛する彼らは、アニメのテーマソングを1つ上の表現へと引き上げた。藤原基央の言葉から、音楽制作の核心に迫る。※本稿は、音楽評論家の柴 那典『ヒットの復権』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。アニメ主題歌を露出の機会と捉えていたバンドマン2000年