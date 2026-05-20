歌手生活60年になる加藤登紀子が、これまでの人生で経験した「まさか」のエピソードをつづる。ゴスペラーズのリーダー・村上てつやに作ってもらった曲「花筐」にまつわる「ま・さ・か」と、そこから連なる「愛用のギター」が生んだ奇跡とは？※本稿は、歌手の加藤登紀子『「まさか」の学校』（時事通信社）の一部を抜粋・編集したものです。ゴスペラーズの村上てつやさんが作った歌にこめられた意味偶然が驚くような符号となって