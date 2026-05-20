女子サッカー・WEリーグのINAC神戸レオネッサが19日、兵庫県庁を訪れ、兵庫県の斎藤元彦知事を表敬訪問。「2025-26 SOMPO WEリーグ」優勝を報告した。表敬訪問には、宮本ともみ監督のほか、GK大熊茜選手、MF山本摩也選手、FW久保田真生選手、DF太田美月選手が出席。優勝トロフィーとメダルを手に県庁を訪れると、県職員や兵庫県のマスコットキャラクター「はばタン」の歓迎を受けた。兵庫県庁の玄関での記念撮影。写真左から、