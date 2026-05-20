プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第9節 ウェステルローとスタンダールの試合が、5月20日03:30にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローは坂本 一彩（FW）、木村 誠二（DF）、ナチョ・フェリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはラフィキ・サイード（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）、アドナネ・アビ