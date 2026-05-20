韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、フィールド上の姿とは打って変わった魅力を発散している。【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェアユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「本格的なゴルフシーズンの5月に素敵な方々と一緒に過ごせて、さらに感謝の気持ちが湧くゴルフイベントでした」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、とあるイベント会場でエレガントなたたずまい