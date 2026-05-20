20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円安の6万570円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては19.41円高。出来高は1万1484枚だった。 TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.67ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60570-310 11484 日経225m