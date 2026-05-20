「回復の時期は未定。残りの試合に出ることは絶望的」。イタリア代表の広報担当が発した言葉が、事態の深刻さを物語っていた。1994年サッカーW杯米国大会。イタリアが誇るカテナチオの要であるフランコ・バレージ主将が右膝を痛めて交代を余儀なくされたのは、1次リーグ2戦目のノルウェー戦だった。会場はニューヨークのジャイアンツ・スタジアム。イタリアの行く手には暗雲が立ち込めていた。広報セクションから続報が届く