2026年5月18日、韓国メディア・毎日経済は、中国の大学で近年、人工知能（AI）の発展により外国語関連学科の廃止や新入生募集停止が相次いでいると報じた。記事が中国メディアの報道を引用して伝えたところによると、中国・江蘇省の大学では昨年、151の専攻が新設された一方で、55の専攻が廃止された。その中には日本語や韓国語などの外国語学科のほか、マーケティング、経営学、放送学、広告学などが含まれていた。また、中国の教