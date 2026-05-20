◇パ・リーグソフトバンク1―2オリックス（2026年5月19日京セラD大阪）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が19日のオリックス戦（京セラドーム）に「3番・左翼」で2試合ぶりに出場し、マルチ安打を放った。今月6日に兄・洋介さんが39歳で急逝し、通夜と告別式に参列するために「慶弔休暇特例措置」を利用して17日に出場選手登録を抹消されていた。奮闘むなしく接戦を落とし、チームは借金1で4位へ転落したが、頼れる背番号3