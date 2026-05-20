ソフトバンクの上沢が筑後市のファーム施設でリハビリを行った。グラウンドではランニングなどで汗を流した。右肘のコンディション不良により17日に出場選手登録を抹消。今後は「経過を見ながらですね」としつつ「これを機にもう一回ベストな状態に戻して、チームに貢献できるようにしたい」と決意を語った。今季は開幕投手を任され、8試合3勝2敗、防御率2・55だった。