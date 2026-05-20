「平安Ｓ・Ｇ３」（２３日、京都）押して行っての先行策も１１着。ロードクロンヌにとって自身初の２桁着順に終わった前走のフェブラリーＳ。だが、敗戦のショックはない。敗因を分析し、気持ちはすでに前を向いている。四位師は「この馬本来の形ではなかったですね。できれば他の馬が行って、それを追う形が良かった。最後は止まりましたが、あれも経験になると思う」と振り返った。巻き返しの舞台は、２走前のプロキオンＳ