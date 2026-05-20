◇パ・リーグ日本ハム6−2楽天（2026年5月19日エスコン）苦しみながらも、エースがリーグトップタイの5勝目をつかんだ。日本ハムの伊藤大海投手（28）は、11安打を許しながらも6回2失点の粘投。「週の頭なので、しっかりいい流れを持ってこられるようなピッチングをしたい」と語っていたように、楽天相手には24年10月8日に負けを喫したのを最後に、6連勝となった。「初回にソロを許してから自分の中でピッチングを難しく