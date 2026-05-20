◇パ・リーグ日本ハム6−2楽天（2026年5月19日エスコン）日本ハムの郡司裕也捕手（28）が19日、楽天戦（エスコン）に「5番・三塁」で先発出場し、1点を追う2回に逆転の3号2ランを放った。先月3日のオリックス戦（エスコン）以来、実に134打席ぶりのアーチ。開幕4番を務めた今季は執拗（しつよう）な内角攻めで一時は不振に陥ったが、復活を印象づけるアーチとなった。チームは借金1とし、再び3位に浮上した。何事もなか