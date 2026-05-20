ダービー（３１日・東京）への出走を予定している京都新聞杯７着のエムズビギン（牡３歳、栗東・友道）がゴンサルベスとの新コンビで臨むことが１９日、分かった。管理する友道師が明かした。ゴンサルベスのＪＲＡ・Ｇ１騎乗は先週のヴィクトリアＭ（マピュース９着）に続いて２度目。友道師は「（１週前追い切りを行う）木曜日（２１日）に乗りにきます。馬自体は１回使って体が締まってきて良くなっていますよ」と口にした。