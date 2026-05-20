競泳選手の瀬戸大也が18日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#3に出演。五輪延期とスキャンダルの裏側を吐露した。【写真】異色すぎるメンツ…リラックスした表情を浮かべる瀬戸大也＆那須川天心&東出昌大#3ゲストには、瀬戸のほか、プロボクサーの那須川天心が登場した。夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへと深まっていく。東出からの