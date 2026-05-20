◇パ・リーグソフトバンク1―2オリックス（2026年5月19日京セラD大阪）ソフトバンクの1番・正木が好調をアピールだ。0―2の3回1死三塁で九里のフォークを左前に適時打。「目線を上げて最低でも犠牲フライと思った」とうなずいた。右足の蜂窩（ほうか）織炎で出遅れたが、15日の楽天戦で1軍昇格して即本塁打を放つなど、4試合連続安打と存在感を示している。「状態は凄くいい」と本人も好調を自覚していた。