Snow Manの宮舘涼太と志田未来が、20日放送のテレビ朝日系バラエティー新番組『サンドの世界笑撃映像社！』（後7：00）に出演する。【番組カット】ハプニング映像を見る宮舘涼太お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務め、世界中の“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を次々と紹介する同番組。今夜は2時間スペシャルとして放送される。思わず声を上げてしまう爆笑ハプニング、予測不能な動物たちの行動