「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）歴史を塗り替えられるか。３月１４日にデビューしたエンネは２戦目のフローラＳで２着に入り、樫の舞台に駒を進めてきた。勝てばデビュー７２日目でのオークス制覇となり、シャダイアンバーの７８日の記録を抜いてレース史上最速Ｖとなる。また、キャリア３戦目での勝利ならば同じく最少Ｖという記録ずくめの一戦。急成長を遂げるキズナ産駒の乙女が大偉業に臨む。キャリアわずか３戦目に