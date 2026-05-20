「有力馬次走報」(１９日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆栗東・友道厩舎の動向。ヴィクトリアＭ２着のカムニャック（牝４歳）は秋の最大目標をエリザベス女王杯（１１月１５日・京都、芝２２００メートル）に定める。前哨戦を使うかどうかも含めローテーションは検討中。宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）に参