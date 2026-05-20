日本人のソウルフードとも言えるのが「おにぎり」です。 消費者のコメ離れが懸念される一方で、ここ数年、おにぎり専門店が急増しています。今、おにぎり店が熱いワケを取材しました。 【写真を見る】「おにぎり専門店」急増のワケ 「コメ離れに立ち向かう」こだわり2店舗に迫る熊本 今年のコメは？ 4月末、熊本県のコメどころ、菊池市七城町では、早期米の田植えが行われていました。 去年は「コメ不足」が社会問題と