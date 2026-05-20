5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、21、28日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演する。佐野勇斗ソロでの出演は過去にあるものの、メンバーそろっての番組出演はこれが初。 唯一過去に当番組に出演したことのある佐野が「いや恐ろしかったです」とその時の感想を語る中、今回、“恐ろしかった”のは実は仲間であるはずのメンバー？最年長・佐野に対して「寒すぎて滅！」疑惑が