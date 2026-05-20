ソフトバンクは、王会長の86歳の誕生日となる20日のオリックス戦に20歳の藤原が先発する。この日は京セラドームで最終調整した。プロ初登板だった13日の西武戦は4回2失点でプロ初黒星。1軍2度目のマウンドで初勝利を目指す右腕は「マウンドの投げやすさはあったし、2回目はリラックスしていけるんじゃないかな」と自信をのぞかせた。