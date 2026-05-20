大阪杯３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田）は、宝塚記念（６月１４日・阪神）に参戦することが１９日、分かった。管理する安田師が公式Ｘで発表。「ダノンデサイルは宝塚記念を目指します。ファン投票も引き続きよろしくお願いいたします」と投稿した。宝塚記念には、大阪杯、天皇賞・春と連勝中のクロワデュノール、昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイル、連覇を狙うメイショウタバルなどが参戦予定。豪華な一戦とな