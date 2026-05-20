テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が19日に放送され、103歳の叔母が遺した秘蔵の“お宝”が登場。“衝撃値”の鑑定額にスタジオからは歓声が沸き起こった。【動画】スタジオが驚いた”海の宝石”…本人評価額200万円→驚きの鑑定結果今回の依頼人の“お宝”は、3年前、103歳で亡くなった叔母が遺したもの。特別骨董が好きだったわけではなかったが、頼まれると断れない性格だった叔母が41年ほど前、展示