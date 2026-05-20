バンス米副大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領は19日、ホワイトハウスで記者会見し、対イラン軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言した。一方、トランプ氏は19日もイランを再攻撃する可能性に言及。イランとの戦闘終結に向けた交渉が膠着状態に陥る中、硬軟両様で揺さぶりをかけている。イランとの交渉で米側代表団を率いるバンス氏は合意に向けた進展