巨人２−０ヤクルト（セ・リーグ＝１９日）――巨人が零封勝ちで７連勝。一回に平山の先頭打者本塁打と大城の適時打で２点を先取。戸郷が７回無失点で今季初勝利を挙げた。ヤクルトはあと１本が出なかった。復活を予感させるには十分な快投だった。巨人の戸郷が７回無失点で今季初勝利。「１年半ぐらい苦しい投球が続きながらも監督が使ってくれた。その期待に応えられて良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。決め球