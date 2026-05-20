アラフィフからの筋トレに目覚めた中島奈名子（５８）が、アンチエイジングの秘訣を明かした。中島はボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「ＳＰＲＩＮＧＣＵＰ」（４月１８日、千葉・青葉の森公園芸術文化ホール）ビキニモデルマスターズで堂々の準優勝。さらに、特別賞のベストステージング賞を獲得した。トレーニングは３年前から始めたといい「ウエストを細くして、自分を変えたかったです」と