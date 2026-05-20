「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）桜花賞５着から参戦するアランカールが、異例の“火曜最終追い”を敢行した。キビキビとした脚さばきでスムーズに加速し４Ｆ５５秒３−３８秒６−１１秒７をマーク。斉藤崇師は「火曜日は馬場が一番きれいですからね」と説明しつつ、「馬なりでしたがスッと上がってきましたし、いい動きでしたよ」と納得の表情を浮かべた。デビュー当初から変わらぬ４３０キロ前後の馬体。間隔が詰まる春