俳優の綾瀬はるかが、きょう20日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ2時間スペシャル」（後7：00〜後9：00）に出演する。映画『箱の中の羊』でW主演を務める千鳥・大悟と共演する。【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟大悟は「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」とかっこつけてコメント。ノブから「終わったら線を引け！」とツッコまれるも、「一生