３年ぶりの王座奪回を目指すオリックスが、岸田護監督（４５）を中心に一致団結している。宮城、山下の左右のエース、「ラオウ」こと杉本、頓宮と投打の主力を故障で欠きながらも、西武と首位争いを展開。選手層の厚さと地力を見せつけているが、指揮官と選手の関係性にも強さの秘密がありそうだ。岸田監督に絶対的な信頼が寄せられ、選手は親しみを込めて「マモさん」と呼ぶ。選手、コーチ時代を含めてオリックス一筋２０年。