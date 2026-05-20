長野県にある安倍晋三元首相をまつる安倍神像神社で６月８日に安倍晋三銅像の除幕式が行われる。宮司の佐藤一彦（素心）氏によると、安倍昭恵夫人も参加する予定だという。安倍氏の銅像は台湾にあるが、日本では初。佐藤氏は「いつか高市早苗首相やトランプ米大統領にも訪れてもらいたい」と期待した。２０２３年、長野の山中に安倍氏を祭神とする安倍神像神社が建立。宮司の佐藤氏は２００６年に安倍氏と拉致問題の会合で知り