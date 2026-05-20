「高校3年生のときに、40代だった母をすい臓がんで亡くしたことが、医師を志したきっかけかもしれません」今年3月で、長年勤めた順天堂大学医学部を定年退職した小林弘幸先生（65）に、これまでの医師人生を振り返ってもらった。「学生時代は野球・ラグビーに夢中でした。医学部6年の卒業試験の最中にもラグビーの公式戦に出続け大けがをしたことも。入院中、毎日アイスクリームを差し入れてくれたラグビー部の監督が小児外科の宮