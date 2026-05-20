隣で寝ていたはずの猫が、何やらくねくねと動いていたそうで…？賢い行動と予想外の展開が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3.2万回再生を突破し、「ゴロンゴロンしてるの可愛すぎる」「仕草がにんげんっぽい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝起きると、ベッドに爪がひっかかった猫を発見→取ってあげようとしたら…『絵本のような展開』】 爪が引っか