172万回以上視聴され5.5万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんを“やってしまった”ときの猫ちゃんのその後の行動。意外な行動に、視聴者からは「やっちゃった時『ｳｫｯ?ｱｯ!!!』ってなってんの可愛すぎ」「やっちゃったことにびっくりするねこさんだけでも可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。 【動画：『普段は人を攻撃しない猫』が反射的に噛みそうになった結果…直後の『尊すぎるリアクション』】 うゆちゃ