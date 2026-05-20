【モデルプレス＝2026/05/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、5月21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時〜23時30分）に登場。メンバーそろっての番組出演は今回が初となる。【写真】5人組アイドル、メンバー揃って「トークィーンズ」初登場◆M!LK「トークィーンズ」メンバー揃って初登場この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バ