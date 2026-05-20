夏に向けてイメチェンを考えているなら、首元を美しく見せる短めボブはいかが？ 顎ラインや襟足ギリギリで切り揃える短めボブは、顔立ちをすっきりと明るく見せるだけでなく、大人世代に欠かせない清潔感も与えてくれるはず。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、すっきり爽やかな「短めボブ」をご紹介します。 襟足ギリギリラインの短めボブ 襟足ギリギリの位置でカットしたボブを耳にかけ、顔まわりをすっき