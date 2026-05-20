一晩中、玄関前で待ち続ける猫 画像はイメージです 不動産業のSarah Martinezさんは、20年間のキャリアをもつベテランです。しかし顧客が購入した家の玄関先に「同じ猫が毎日やってくる」と聞いて、たいへん驚きました。こんなことは初めてでした。 その猫は玄関マットの上で丸くなって寝ていました。家の持ち主がすっかり変わってしまったことなど、まるで気にもとめていないかのようにリラックスしていた