いつの時代も、将来への不安は尽きないものだ。しかし、ここ最近の物価高や不透明な世界情勢を前に、いよいよ「この国は本当に大丈夫なのか」と頭を抱えている人も多いのでは。ガールズちゃんねるに5月19日、「日本の未来に希望が持てない」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、未曾有の原油危機やトリプル安による財政悪化を憂い、次のように書いている。「このまま物価高対策が打たれなければスタグフレーションが発