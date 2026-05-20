職場の評価基準が不透明だと、働くモチベーションは一気に削られてしまう。それがトップの理不尽なえこひいきによるものなら、なおさらだ。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（事務・管理）は、社長のコネで入ってきた社員たちによって職場が崩壊していく様を目の当たりにしたという。（文：篠原みつき）「コネ社員が好き勝手しても告げ口が怖くて皆何も言えない」「社長のコネ入社社員何人かが社内スパイをしてある事ない事社長に告げ