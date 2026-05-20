東京一極集中が叫ばれて久しい。利便性や職場を求めて多くの人が集まるのは仕方ない部分があるが、あまりの過密ぶりに辟易している人も少なくない。5月中旬、ガールズちゃんねるに「東京一極集中を望んでいない東京都民」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は「東京、人多過ぎてそろそろ限界じゃないですか」と切り出した。「通行人の量と道路や通路の幅が合っていなくてすぐに人だかり横断歩道も青の内に渡りきれませ