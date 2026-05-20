世の中、何が地雷で怒るのか分からない人はいるものだ。丁寧に話しかけたとしても、思わぬトラブルを吹っ掛けられることはある。投稿を寄せた千葉県の30代男性は、あるガソリンスタンドで洗車後に愛車を拭いていた。すると、隣に乱暴な運転で軽自動車が入ってきて停車したという。その車が駐車枠からはみ出しており、自分の車との間がかなり狭くなってしまったため、男性は軽自動車の女性に「すみませんが狭くて車を拭く事ができな