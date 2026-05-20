現場の状況を無視した上司の無茶振りに、頭を抱えた経験があるSEは多いだろう。投稿を寄せた東京都の30代女性（ITエンジニア／年収400万円）は、非エンジニアの退職者が作ったツールの刷新という、何か月もかかる大規模な開発を1人で任された。論理的に計算し、「完成まで約半年（156日）かかる」と正式に報告した女性だったが、上司の反応はまともではなかった。（文：篠原みつき）「最終的に『3分の1の期間でやれ』と強要してき