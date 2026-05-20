街中や駅などで、すれ違いざまにわざとぶつかってくる「ぶつかりおじさん」の被害に遭う人が後を絶たない。東京都の50代女性（コンサルタント／年収1000万円）は昨年、新宿にある百貨店の出入り口付近で、理不尽な暴行を受けたことを投稿で明かす。（文：篠原みつき）「二の腕をおもいきり、固い塊のようなもので『バン』と」女性がデパート内を歩いていた時のことだ。「すれ違う際に、前からきたぶつかりおじさんに二の腕をおもい