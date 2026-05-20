駅などでわざと人に体当たりをしてくる“ぶつかりおじさん”の被害に遭ったという人は結構多い。被害者は女性であることが多いが、男性の場合もある。投稿を寄せた神奈川県の50代男性（事務・管理／年収600万円）も、都内の駅でそんな人物に遭遇した。まさに先週の金曜の6時台、都内郊外のJR駅でのことだった。（文：篠原みつき）「自動的にぶつかりモードになります」投稿者の男性はかなり詳細に相手の特徴を記憶している。「60代