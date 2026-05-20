霧は空気中の水蒸気が冷えてできた細かな水滴が地表近くに浮かんでいる現象です。アリゾナ州立大学やサスケハナ大学などの研究チームは、霧の水滴に含まれる細菌が単に空気中を漂っているだけでなく水滴の中で成長していると報告しました。Growth and formaldehyde degradation of photoheterotrophic Methylobacterium within radiation fogs | mBiohttps://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.00463-26The fog is alive: Researc