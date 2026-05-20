お笑い芸人の街裏ぴんくが、３０日に東京・渋谷区文化総合センター大和田さくらホールで第１９回漫談独演会「ワンスアゲイン」を開催する。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、これまでの芸人活動や公演に向けての意気込みを語った。取材でも漫談をしているかのようにスラスラと言葉が出てきた。今年で芸歴２２年目を迎えたぴんくは、嘘を本当のことのように話す「虚構漫談」が武器。坊主頭に黒縁メガネ、ピンクのスーツとい