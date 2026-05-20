秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、5月7日、東京・港区で災害や紛争に苦しむ子どもを支援する国際NGOのチャリティー・イベントに出席されました。皇室ともゆかりのある「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の創立40周年を記念したイベントで、お二人は災害時に団体が子どもに配っている避難支援キットをご覧になりました。アン王女が美智子さまに提案したことがきっかけで設立イギリスが発祥の「セーブ・ザ・チルドレン」は、